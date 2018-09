Los integrantes del grupo estadounidense The Black Eyed Peas, Will.i.am (i), Taboo (c) y Apl.de.ap (d), participan en una rueda de prensa en el Pepsi Center de la Ciudad de México (México). EFE/Archivo

La banda The Black Eyed Peas lanzó hoy un videoclip para su canción "Big Love" en el que protesta contra la separación de familias inmigrantes orquestada por el Gobierno en la frontera con México, y la violencia por armas de fuego que se vive en el país.

Los beneficios que se obtengan con el tema, explicó el grupo en un comunicado, irán a parar a la coalición Families Belong Together, que lidera la lucha contra la separación de familias que cruzan la frontera de forma ilegal, y el movimiento March for Our Lives, surgido tras la matanza de 17 personas ocurrida en febrero en una escuela secundaria de Parkland (sur de Florida).