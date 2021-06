Fotograma cedido este jueves por Warner Bros. donde aparece Vera Farmiga (i) como Lorraine Warren y Patrick Wilson como Ed Warren, durante una escena de la película de terror "The Conjuring: The Devil Made Me Do It". EFE/ Ben Rothstein /Warner Bros./ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)