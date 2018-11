Fotograma cedido donde aparece la actriz holandesa Sylvia Hoeks como Camilla Salander, durante una escena del filme de acción "The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story", que llega este fin de semana a la cartelera de EE.UU. La cinta, del director uruguayo Fede Álvarez, sitúa a la icónica Lisbeth Salander, interpretada por Claire Foy, en medio de un entramado de espías, corrupción e intrigas. EFE/Reiner Bajo/Sony-Columbia Picture/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido donde aparece el personaje The Grinch, durante una escena de la cinta de animación familiar "Dr. Seuss' The Grinch", que llega este fin de semana a la cartelera de EE.UU. "The Grinch", de Yarrow Cheney y Scott Mosier, retoma el popular personaje del Grinch, creado por Dr. Seuss, la criatura cascarrabias de color verde que trata por todos los medios de arruinar la Navidad para el pueblo de Whoville.

Fotograma cedido donde aparece la actriz británica Claire Foy como Lisbeth Salander, durante una escena del filme de acción "The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story", que llega este fin de semana a la cartelera de EE.UU.

La cartelera se renueva este fin de semana con los estrenos de la cinta familiar "The Grinch", el filme de acción "The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story", la terrorífica "Overlord" y "The Front Runner", con Hugh Jackman al frente del reparto.

"The Grinch", de Yarrow Cheney y Scott Mosier, retoma el popular personaje del Grinch, creado por Dr. Seuss, la criatura cascarrabias de color verde que trata por todos los medios de arruinar la Navidad para el pueblo de Whoville.