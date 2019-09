Fotograma cedido este miércoles por Netflix del largometraje "The Irishman", de Martin Scorsese, en la que aparecen Robert De Niro (2-d) interpretando a Frank Sheeran, Al Pacino (c) como Jimmy Hoffa y Ray Romano (2-i) como Bill Bufalino, divulgado en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Niko Tavernise/ Netflix/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS