"The Rings of Power", una rodaje millonario en absoluto secreto

Fotograma cedida por Amazon Studios donde aparecen, de izq. a dcha., Nazanin Boniadi como Bronwyn, Tyroe Muhafidin como Theo, Ismael Cruz Córdova como Arondir, y Charlie Vickers como Halbrand, durante una escena de la serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power" que se estrena hoy en esta plataforma. Semanas de casting sin conocer el nombre del proyecto, viajes a Nueva Zelanda sin saber el personaje que interpretarían y meses de rodaje sin poder contar nada a sus familias; el reparto de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" trabajó en absoluto secreto para filmar la serie más cara de la historia. EFE/ Ben Rothstein Amazon Studios SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotograma cedida por Amazon Studios donde aparecen (i-d) Benjamin Walker como el Gran rey Gil-galad; Morfydd Clark como Galadriel, y Robert Aramayo como Elrond, durante una escena de la serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power" que se estrena hoy en esta plataforma. Semanas de casting sin conocer el nombre del proyecto, viajes a Nueva Zelanda sin saber el personaje que interpretarían y meses de rodaje sin poder contar nada a sus familias; el reparto de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" trabajó en absoluto secreto para filmar la serie más cara de la historia. EFE/ Ben Rothstein Amazon Studios SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)