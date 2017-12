Fotograma cedido donde aparece el actor Michael Shannon (i), como Richard Strickland, y las actrices Sally Hawkins (c), como Elisa Esposito (2-d), y Octavia Spencer (d), como Zelda Fuller, durante una escena de la película "The Shape of Water". El largometraje, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). EFE/Kerry Hayes/Twentieth Century Fox/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS