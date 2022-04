Eran las 2.40 de la madrugada del 9 de diciembre de 2001, cuando Michael Peterson llamó al 911 y dijo que su esposa Kathleen había caído por las escaleras supuestamente ebria. Lo que vino después fue uno de los casos más mediáticos de EE.UU., que HBO rescata ahora en la miniserie "The Staircase".

Escrita y dirigida por Antonio Campos ("The Devil All The Time") y Maggie Cohn ("American Crime Story"), esta producción cuenta, tras un intenso proceso de documentación, lo que entonces quedó fuera de las cámaras de televisión y las fotografías de la prensa.