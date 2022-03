Uno de los actores protagonistas de "The Walking Dead", Jeffrey Dean Morgan, fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

El universo "The Walking Dead" estrenará una nueva serie derivada en 2023 bajo el título "Isle of the Dead", informó este lunes AMC Networks, distribuidora principal de la saga.

Esta nueva entrega contará con seis capítulos basados en una trama postapocalíptica desarrollada en Manhattan (Nueva York) y retomando los personajes de Negan (Jefrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) en la serie principal.