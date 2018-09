Los legendarios cantantes Tony Bennett y Diana Krall entrelazaron hoy sus voces en un exclusivo concierto en lo alto del edificio Rockefeller de Nueva York, donde tan solo cuatro canciones bastaron para convertir la velada en una oda al jazz.

En un ambiente íntimo, a la luz de las velas y con público reducido, Bennett y Krall dieron un adelanto de "Love Is Here To Stay", su primer álbum a dúo, en el que rinden homenaje a los clásicos populares de los hermanos Gershwin junto al Bill Charlap Trio.