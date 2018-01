Fotograma cedido donde aparece el actor Mark Wahlberg como Cade Yeager en la película "Transformers: The Last Knight", quinta entrega de la saga robótica que aspira a hacerse con los títulos de peor película, peor director (Michael Bay), peor actor (Mark Wahlberg), peor actor de reparto (Josh Duhamel y Anthony Hopkins) y peor guión, entre otros. "Transformers: The Last Knight" obtuvo hoy el dudoso honor de copar las nominaciones de la 38 edición de los premios Razzie, los denominados "anti-Óscar" de la industria estadounidense, con un total de nueve candidaturas, anunció hoy la fundación Golden Raspberry Award. EFE/Paramount Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS