La actriz Uma Thurman reveló hoy un ataque sexual de parte de Harvey Weinstein en Londres, y recordó que ya entonces le advirtió que si repetía esos actos la carrera del productor de Hollywood se derrumbaría.

Thurman relató sus experiencias con Weinstein a una columnista de The New York Times, que hoy publica la nota después de haberla entrevistado en una fecha no precisada en su casa de Nueva York.