Más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, himno de la esperanza de un cambio en Cuba, nexo de unión entre cubanos y dos premios Latin Grammy: la canción "Patria y Vida" cumple un año de éxitos, pero el encarcelamiento de uno de sus intérpretes y la situación en la isla empañan el aniversario.

"Yo no celebro nada, yo me alegro de las cosas que están pasando gracias a los acontecimientos de 'Patria y Vida', pero, créeme, no estoy para celebrar. Estaré contento, me reiré y festejaré cuando esté con mis hermanos que han sufrido en carne propia todas estas duras circunstancias", dice a Efe el rapero El Funky.