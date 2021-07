El elenco de Game of Thrones posa con el Emmy a Mejor Serie Dramática durante la ceremonia anual de los Primetime Emmy Awards. EFE/Nina Prommer/Archivo

El rodaje de "House of the Dragon", la primera secuela de "Game of Thrones", ha tenido que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por covid-19 mientras filmaban unas escenas en Reino Unido.

Según una exclusiva publicada por el diario Deadline este lunes, el positivo corresponde a la zona A de la producción, que incluye al reparto de la serie.