US actress Geena Davis. EFE/EPA/NINA PROMMER/File

Un estudio de The Geena Davis Institute on Gender in Media y Movio aseguró este martes que el público latino en los cines, que en Estados Unidos representa en torno a un cuarto del total, sería aun más grande si hubiera una mayor cantidad de personajes latinos en las cintas.

"Considerando el alto porcentaje de público 'latinx' pese al bajo porcentaje de personajes 'latinx', uno podría asumir que un incremento de la representación 'latinx' en la pantalla fortalecería de manera similar la tendencia hacia una mayor representación de espectadores 'latinx' entre el público", sostiene el estudio.