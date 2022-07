Combo de fotografías cedidas hoy por Miami New Drama donde aparecen (i-d) la vocalista y actriz venezolana Mariaca Semprún; el cuatrista Miguel Siso, ganador del Latin Grammy en 2018; el arpista Eduardo Betancourt, también ganador del Latin Grammy; Mafer Bandola, intérprete de la bandola, otro instrumento tradicional; y el baterista Adolfo Herrera, nominado al Latin Grammy, que formarán parte de "Papá cuatro". EFE/Miami New Drama /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO