Todo presidente estadounidense tiene la obligación legal de conservar cartas, emails y documentos de trabajo y de entregárselos a los Archivos Nacionales, pero unas fotos difundidas este lunes muestran unas notas que el exmandatario Donald Trump supuestamente tiró al inodoro.

Las imágenes forman parte del libro "Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America", escrito por la reportera del New York Times y colaboradora del canal CNN Maggie Haberman.