Univision emite desde este lunes la primera telenovela con un galán "pansexual": Reynaldo Gianecchini. El actor brasileño, uno de los protagonistas de "Dulce ambición", dijo en entrevista con Efe que es "muy consciente" del impacto que ha tenido el haber hablado públicamente sobre su sexualidad.

"Nunca he querido levantar ninguna bandera. Yo creo en la libertad de ser lo que cada quien quiera ser. Creo que todos tenemos muchas facetas dentro y que la sexualidad refleja mucho eso. Yo no tengo miedo de mirar qué hay más allá. No me encajo en ninguna definición”, dijo Gianecchini durante una videollamada.