De vivir un exorcismo en Hollywood a ser mesero de un restaurante de lujo, el mexicano Vadhir Derbez ha demostrado su versatilidad no solamente como protagonista de cine, sino como cantante, "influencer", bloguero y emprendedor.

"Entre más me arriesgo y entre más me salgo de mi zona de confort me puedo probar a mí mismo que sí tengo esas habilidades que yo siento y que a lo mejor los demás no vieron y que yo me conozco mejor que nadie (...) La única falla es quedarte cómodo y no hacer nada diferente", responde este lunes en entrevista con Efe Derbez.