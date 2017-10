El actor Vin Diesel, protagonista de la saga de acción "Fast & Furious", anunció hoy que el director Justin Lin regresará a la franquicia para dirigir las dos próximas entregas.

Lin, a quien Diesel denominó como el "progenitor" de la saga, el "arquitecto" de su mitología y el "responsable del renacimiento" de la franquicia, ha dirigido cuatro de las secuelas: "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006), "Fast & Furious" (2009), "Fast Five" (2011) y "Fast & Furious 6" (2013).