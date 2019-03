Fotografía cedida por AfinArte Music que muestra al cantante y acordeonista de la agrupación Voz de Mando, Jorge Gaxiola, durante un concierto del festival South by Southwest (SXSW) este 14 de marzo de 2019, en Austin (EE.UU.). EFE/Jhonatan Hernández /AfinArte Music/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por AfinArte Music que muestra al cantante y acordeonista de la agrupación Voz de Mando, Jorge Gaxiola, durante un concierto del festival South by Southwest (SXSW) este 14 de marzo de 2019, en Austin (EE.UU.). EFE/Jhonatan Hernández /AfinArte Music/SOLO USO EDITORIAL

La música norteña se hizo hueco en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin (EE.UU.) con Voz de Mando, un grupo con lazos en México y Estados Unidos que charló con Efe sobre la "agresividad" contra los inmigrantes latinos y sobre la fortaleza de los hispanos para resistir estos ataques.

"Es complicado todo el clima (político) en general. Se ve, de repente, una agresividad que antes no era tan presente o que a lo mejor no era tan denunciada. No sé, se ha politizado mucho la cuestión", comentó Miguel Gaxiola, líder de Voz de Mando junto a su hermano Jorge.