La plataforma digital Netflix ha fichado a Wagner Moura y Ana de Armas para protagonizar una película biográfica sobre el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, que fue asesinado en 2003 en un atentado en Irak cuando se encontraba en una misión como enviado especial de la ONU.

El medio especializado The Hollywood Reporter detalló hoy que esta cinta, todavía sin título, supondrá el debut en la ficción del director Greg Barker, conocido por documentales como "Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden" (2013).