La ciencia ficción de "Westworld" y la fantasía de "Stranger Things" parten como las opciones favoritas este domingo, en la 69 edición de los Emmy, tras haberse alzado con cinco estatuillas cada una en la gala de los premios creativos, celebrada hace una semana.

Ambas series competirán por el Emmy al mejor drama televisivo frente a "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards" y "This is Us", que tratarán de tomar el testigo de "Game of Thrones".