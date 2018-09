Es posible que muchos lectores de esta noticia envejezcan de golpe al descubrir que Will Smith, el alocado protagonista de "The Fresh Prince of Bel-Air" y el descarado agente que vigilaba a los alienígenas en "Men in Black", cumple mañana cincuenta años.

Podrán pasar décadas y décadas, pero Will Smith (Philadelphia, 1968) conserva en Hollywood y ante sus numerosos seguidores en todo el mundo, la imagen juvenil de tipo enrollado, extrovertido y travieso que disfruta de ser una estrella como si fuera un juego de niños.