Will Smith y Benedict Cumberbatch llegan muy aventajados en la carrera por el Óscar al mejor actor protagonista, categoría en la que también compite el español Javier Bardem en su cuarta nominación a los premios de la Academia de Hollywood.

Mientras Bardem ya cuenta con una estatuilla, la de "No Country for Old Men" en 2008, ni Cumberbatch ni Smith atesoran una, lo que se ha convertido en un factor determinante a la hora de promocionar sus trabajos para atraer la atención de los votantes.