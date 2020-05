26 may 2020

EFE News Los Ángeles 26 may 2020

Fotografía cedida por Netflix que muestra un momento de la película "Ya no estoy aquí". EFE/ NETFLIX SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El fenómeno de las cumbias rebajadas en Monterrey da pie a "Ya no estoy aquí", película mexicana que estrena Netflix mañana y cuyo director, Fernando Frías, aseguró a Efe que esta expresión de contracultura daba esperanza y sentido a unos jóvenes que no veían futuro en su entorno.

"Unos chavos que eran mis alumnos me decían: 'Prefiero vivir un año en la opulencia que una vida en la jodidencia. A tu edad probablemente yo ya haya muerto, pero no me interesa. Prefiero tener dinero y conocer los placeres de la vida que quedarme ahí'", recordó el cineasta.