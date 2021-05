El cantante mexicano Yahir se presenta en el musical "Hoy no me puedo levantar", en el Centro Cultural Teatro 2, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Con un sinfín de nuevos proyectos sucediendo, el cantante mexicano Yahir se enfrenta a una nueva etapa de su carrera en la que está más centrado en vivir el "aquí y el ahora".

"Es un momento muy especial para mí, veníamos de un 2019 donde estuve en 'La voz' y en 'Jesucristo Súper estrella', después me pidieron que me fuera a 'Hoy no me puedo levantar' y todos esos proyectos se fortalecieron en la pandemia", mencionó el cantante este martes en conferencia de prensa.