La actriz mexicana Yalitza Aparicio participa en el Foro He For She, en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León (México). Yalitza Aparicio recibe críticas por ser una mujer indígena en el mundo del espectáculo, pero las supera por "la gente que se identifica" con ella, expresó este viernes la actriz, quien también reveló que negocia nuevos proyectos artísticos, sin precisar detalles. EFE/Miguel Sierra