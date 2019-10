Una modelo luce una prenda de la colección "White One", este sábado en Nueva York (EE.UU.). EFE/Miguel Rajmil

Una modelo luce una prenda de la colección "White One", este sábado en Nueva York (EE.UU.). EFE/Miguel Rajmil

Llegó el gran día para la firma española Pronovias, un referente en la moda nupcial, en su asociación con el diseñador estadounidense Zac Posen, al lanzar este sábado en Nueva York una amplia colección, dedicada a la novia millenial, que estará en el mercado a finales de este año.

Posen aseguró a Efe que ama el cuerpo de la mujer y no teme a las curvas. Esta primera colección "Zac Posen for White Ones", moderna y accesible para todos los presupuestos, resultado de esa colaboración, habla precisamente de eso: vestidos muy femeninos, ceñidos al cuerpo que muestran sin miedo las curvas, que celebran el cuerpo de la mujer, o más románticos de falda amplia.