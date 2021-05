18 may 2021

EFE News Los Ángeles 18 may 2021

Fotograma cedido por Netflix donde aparece la actriz Ana de la Reguera (d) como Cruz, durante una escena de la película "Army of the Death" que podrá verse en cines selectos de Estados Unidos. EFE/ Clay Enos / Netflix/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Con títulos como "300" y "Watchmen", Zack Snyder es uno de los directores que más pasiones despierta en Hollywood, aunque tras más de siete años en la franquicia DC Comics el cineasta ha decidido darse un respiro con "Army of the Dead".

Apenas dos meses después de presentar "Zack Snyder's Justice League", su montaje de cuatro horas de la controvertida película de superhéroes, Snyder estrena este viernes en Netflix su versión particular del género zombie, al que regresa 17 años después de su debut con "Dawn of the Dead".