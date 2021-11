¡"Queremos ciudadanía ahora"! Ese fue el reclamo que se oyó hoy en once ciudades de EE.UU., donde los inmigrantes exigieron a los demócratas que cumplan su promesa de una reforma migratoria con una vía hacia la nacionalidad estadounidense para 11 millones de indocumentados.

"No somos uno, no somos cien, somos millones cuéntenos bien", gritaron durante las protestas, una de ellas en Nueva York, la cual terminó con once arrestos tras bloquear la avenida frente a la oficina de Chuck Schumer, portavoz de la mayoría demócrata en el Senado federal.