Activistas y defensores de los derechos de los indocumentados se encuentra en alerta tras revelaciones de que las autoridades migratorias se preparan para hacer operativos selectivos en ciudades "santuario" como parte de una estrategia para enfatizar el tema migratorio durante las últimas semanas de la campaña presidencial.

El plan de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), desvelado por el diario The Washington Post se llevará a cabo durante el mes de octubre y estará enfocado en zonas declaradas “santuario” de inmigrantes, en donde la policía no colabora con la agencia federal al no retener indocumentados que son liberados de las cárceles locales, entre otras medidas.