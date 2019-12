A Nito pernoctar en un motel tras una larga jornada de trabajo le costó ser deportado después de que empleados del lugar revelaran sus datos a autoridades migratorias. Hoy, este centroamericano de 37 años le pregunta al presidente, Donald Trump, "qué hubiera sentido de haberse separado de su hijo".

"Mis hijos nacieron en EE.UU. no por error, nacieron porque tenían que nacer allí y ellos son de ese país. Yo no me puedo ir a otro lado", afirma acongojado este padre de cinco chicos, dos de un matrimonio anterior de su pareja y tres de ambos.