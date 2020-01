Líderes de una iglesia cristiana tendrán este jueves su primera comparecencia judicial tras ser arrestados por presunto fraude migratorio y como resultado de un operativo conjunto entre agencias federales de California y Virginia.

Marissa Dueñas, de 41 años; Guia Cabactulan, de 59; y Amanda Estopare, de 48, líderes de la iglesia cristiana The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name (KOJC), con sede en Filipinas, fueron arrestados el miércoles acusados de traer al país miembros de la congregación para obligarlos a casarse, tener estatus legal y trabajar recaudando fondos que finalmente fueron desviados.