Una mujer cubana de 23 años y que dio a luz a un varón en un hospital en el sur de Texas se halla bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde hace cinco días, es decir más de las 72 horas que estipula la normativa federal.

Así lo confirmó a Efe este jueves Amy Cohen, directora ejecutiva y fundadora de Every Last One, una organización a favor de los inmigrantes y que mantuvo contacto con la indocumentada el sábado, día en que fue puesta bajo custodia de las autoridades federales de Inmigración y cuando habían pasado 24 horas desde que dio a luz.