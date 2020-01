Cuando Stephanie Coronel recibió en 2016 la llamada de su angustiada madre desde Nogales (México), donde acababa de ser deportada, estaba dormida y pensó que tenía una pesadilla pero descubrió que no, que despertaba a una nueva realidad en la que tuvo convertirse en el sustento de sus cuatro hermanas.

“Cuando capté la realidad sentí el pecho oprimido y se me cayó todo al piso. Sabía que no había nada que hacer, por un momento sentí que todos sus sacrificios no iban a valer la pena”, recordó en declaraciones a Efe Stephanie, la hija mayor de Maritza Vergara Ibarra.