Una coalición de más de tres decenas de organizaciones proinmigrantes y líderes comunitarios de California convocó este jueves a una marcha para el próximo 1 de mayo con el fin de recalcar la promesa hecha por el presidente Joe Biden de luchar por la legalización a más de 11 millones de indocumentados.

"Estamos decididos a organizar y movilizar a la comunidad inmigrante para mostrar un amplio apoyo a la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos 2021 del presidente Biden", dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration and Educational Center, Inc.