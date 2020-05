21 may 2020

EFE News Los Ángeles 21 may 2020

Tras cuatro días de que comenzara la distribución de la ayuda económica a indocumentados aprobada por el Gobierno de California, la frustración de cientos de inmigrantes por no poder acceder al auxilio de 500 dólares por persona sigue creciendo, así como los llamados para que las autoridades estatales aprueben más fondos.

“Ya me cansé de marcar, llevo toda la semana en esto y me da más ansiedad que no contesten”, dijo a Efe Lucila Gamarro, quién ha buscado calificar para la ayuda que está ofreciendo el estado.