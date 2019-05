Fotografía cedida por Joel Salcido donde aparece el escritor Luis Cásares, autor del libro "Where we come from" (De donde venimos), una historia que pretende humanizar a todos los afectados por la inmigración, tanto los extranjeros como los nacidos en tierras del país. "Superficialmente la novela parece solo de inmigración, pero en lo profundo es una visión del ser humano alejado de cualquier opinión política que se tenga sobre el tema", dijo en una entrevista con Efe Cásares, de 55 años. EFE/Joel Salcido/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS