Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes y varias legisladoras demócratas instaron hoy al Congreso a no aprobar fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia gubernamental encargada de las deportaciones del país.

"Me comprometo a no aprobar ni un solo dólar para ICE. Una agencia como esta, que repetidamente viola los derechos humanos, no merece ni un centavo", apuntó la representante Alexandria Ocasio-Cortez en una rueda de prensa en los aledaños al Capitolio.