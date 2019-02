La congresista demócrata de Minnesota Ilhan Omar (C) ofrece una rueda de prensa en el Capitolio, Washington D.C (Estados Unidos), este jueves. EFE

Un grupo de legisladoras demócratas, como Alexandria Ocasio Cortez e Ilhan Omar, y organizaciones por los derechos de los inmigrantes volvieron hoy a la carga y demandaron la desaparición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia gubernamental encargada de las deportaciones del país.

"Me comprometo a no aprobar ni un solo dólar para ICE. Una agencia como esta, que repetidamente viola los derechos humanos, no merece ni un centavo", apuntó la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en una rueda de prensa en los aledaños al Capitolio.