Organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron este lunes una denuncia ante la Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por "prácticas abusivas, inhumanas y discriminatorias" a las que, aseguran, son sometidos los indocumentados en una prisión de Georgia.

El Refugio, el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Black Alliance for Just Immigration (BAJI) y la Georgia Human Rights Clinic (GHRC) interpusieron la denuncia en nombre de once inmigrantes "médicamente vulnerables" que se encuentran recluidos en el Centro de Detención de Stewart.