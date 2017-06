Los latinos, al igual que ha ocurrido con los afroamericanos, han sufrido de discriminación a través de la historia, y también ahora, bajo nuevas vertientes segregacionistas de las leyes Jim Crow, que estuvieron dirigidas a grupos étnicos no blancos en EEUU, entre 1876 y 1965. "Hay que hablar de los efectos de esas leyes en la comunidad latina porque históricamente el debate ha sido como si el problema existiera sólo entre la comunidad negra y blanca", dijo a Efe el abogado de derechos civiles Juan Cartagena. Cartagena, presidente de LatinoJustice PRLDEF (Puerto Rico Legal Defense and Educational Fund) es el autor de la introducción de la primera versión en español de "The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness", de Michelle Alexander, con el título en español de "El Color de la Justicia". EFE/PRLDEF/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS