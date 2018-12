Más de tres decenas de personas, en su mayoría religiosas, fueron detenidas hoy en el muro fronterizo entre Tijuana (México) y San Diego (California), durante un acto de apoyo a la caravana de inmigrantes que busca asilo político en Estados Unidos.

Como parte de un movimiento nacional denominado Love Knows No Border (El amor no conoce fronteras), se congregaron en la demarcación con México más de 300 líderes religiosos, activistas defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad para manifestar su rechazo a medidas gubernamentales implementadas como respuesta de la llegada de inmigrantes centroamericanos que buscan refugio.