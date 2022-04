Fotografía cedida por Ashley Pangborn donde se aprecia una de las mantas que conforman el proyecto de arte conocido como el "Edredón de los 45.000", en alusión al número de inmigrantes que se estima estuvieron diariamente en 2019 en centros de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). EFE/Ashley Pangborn /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotografía cedida por Ashley Pangborn donde se aprecia una de las mantas que conforman el proyecto de arte conocido como el "Edredón de los 45.000", en alusión al número de inmigrantes que se estima estuvieron diariamente en 2019 en centros de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). EFE/Ashley Pangborn /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotografía de noviembre de 2020 cedida por Karl Rabe donde aparece un hombre mientras observa una de las mantas que conforman el proyecto de arte conocido como el "Edredón de los 45.000", en alusión al número de inmigrantes que se estima estuvieron diariamente en 2019 en centros de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), mientras es desplegada en Vassar College, una universidad privada situada en el pueblo neoyorquino de Poughkeepsie. EFE/Karl Rabe/Vassar College /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

La historia detrás de un edredón elaborado por sesenta artistas y activistas que narran con bordados el drama de los inmigrantes detenidos en EE.UU., se convierte ahora en un nuevo libro que además denuncia las "millonarias" ganancias de los centros de detención privados a costa de los indocumentados.

"Los migrantes llegan a este país huyendo de la violencia, y lo menos que esperan es que terminen encerrados en centros de detención", dice a Efe Glen Ring, autora de "No Mires a otro lado" (Don't Look Away).