La inmigración en Estados Unidos es un asunto que "se ha politizado demasiado" y requiere un liderazgo que disipe los temores, y la búsqueda de soluciones de sentido común, afirmó este jueves el expresidente George W. Bush.

Bush, de 74 años, participó en una teleconferencia en la promoción de su libro "Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants", que contiene las historias de 43 migrantes y sus retratos pintados por el propio exmandatario.