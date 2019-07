La discriminación contra los hispanohablantes en Estados Unidos "no es una cosa nueva", asegura el periodista de origen mexicano y fundador de Telemundo Frank H. Cruz en su libro "Straight Out of Barrio Hollywood", en el que cuenta cómo logró superar los rechazos.

"Ha pasado casi medio siglo y ahora estamos viviendo las mismas cosas que en los setenta y los ochenta, cuando se dieron grandes migraciones; la discriminación y el rechazo no es una cosa nueva, tampoco la resistencia", dijo a Efe Cruz.