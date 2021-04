El secretario estadounidense del Trabajo, Marty Walsh, aseguró este viernes a un grupo de inmigrantes que les lleva en su corazón y se comprometió a impulsar el proyecto que conduciría a la ciudadanía a millones de indocumentados, tras escuchar las historias de trabajadores esenciales, en su mayoría latinos.

"He escuchado estas historias antes y quiero que sepan que están en mi corazón. No son palabras, es una realidad. No digo cosas en las que no creo", afirmó el funcionario.