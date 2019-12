Los latinos representan uno de los grupos de estudiantes de mayor crecimiento en el país, sin embargo son muy pocos los que forman parte de las directivas de distritos escolares, colegios comunitarios y universidades, entidades donde se toman decisiones que impactan en su futuro.

De cara a un cambio a corto y largo plazo, el grupo Latino Lideres en Educación en Arizona, o también conocidos como All in For Education, ha empezado en este estado, y con miras a su ampliación al resto del país, una caza de talentos hispanos que puedan evitar esa falta de representatividad.