8 may 2021

EFE News Miami 8 may 2021

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) urgió este sábado al presidente Joe Biden agilizar la reunificación de al menos un millar de los 5.500 niños inmigrantes separados en la frontera de sus familias por la política migratoria de "tolerancia cero" de su antecesor, Donald Trump (2017-2021).

La víspera del Día de la Madre, en EEUU, ACLU informó de un aviso publicitario que publicará este domingo en el diario The New York Times para denunciar la separación de familias y los cientos de miles de niños "traumatizados" por no saber de sus padres.