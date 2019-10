En sus muchos años como voluntaria en los refugios para inmigrantes en Nuevo México la enfermera Frieda Adams no ha conocido "criminales" ni "violadores", sino personas con una fe en Dios "inquebrantable" y una gran voluntad y fortaleza para sacar adelante a sus familias.

"Ayudarlos ha sido mi inspiración, pero curiosamente son ellos los que me han ayudado a mí, verlos con lo poco que les ha dado la vida, no quejarse y tener esa fuerza para cruzar países, y luego ver cómo mantienen la fe cuando no la pueden ver y lo único que ven son malos tratos, es inspirador", dice a Efe Adams.